(Ngoại Hạng Anh) HLV Southampton lý giải việc bật khóc sau khi hạ Liverpool

Ở trận đấu muộn nhất vòng 17 Ngoại hạng , đã đánh bại với tỷ số tối thiểu 1-0. Danny Ings chính là người lập công cho đội chủ nhà, giúp The Saints giành trọn vẹn 3 điểm.

Ngay sau trận đấu này, HLV Ralph Hasenhuttl đã quỳ xuống sân và bật khóc như mưa. Nhà cầm quân người Áo đã không thể giấu đi cảm xúc của mình.

THIS is what it means 🙌



Just look at Ralph Hasenhuttl after Southampton's win over Liverpool 😭#SOULIV @DAZN_CA pic.twitter.com/913SDYvhiF