(Ngoại hạng Anh) De Bruyne có danh hiệu an ủi sau khi Man City rời Champions League

Sau những màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo , Kevin De Bruyne đã trở thành chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng " của mùa giải 2019/20.

Bên cạnh 13 bàn thắng đã ghi, ngôi sao người Bỉ còn cân bằng kỷ lục về số kiến tạo (20) trong một mùa giải được thiết lập bởi huyền thoại - Thierry Henry trong mùa giải 2002/03.

Ngoài ra, tiền vệ 29 tuổi còn là người tạo ra nhiều cơ hội nhất và in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Trong cuộc bình chọn công khai này, De Bruyne đã vượt qua bộ ba của đội vô địch là Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson và Sadio Mane; cùng với 3 tuyển thủ Anh khác bao gồm Danny Ings ( ), Nick Pope ( ) và Jamie Vary ( ).

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...



✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨