(Ngoại hạng Anh) Đây là lý do Man Utd hụt hơi?

Kể từ sau pha lập công trên chấm phạt đền của Bruno Fernandes trong trận thắng 3-1 trước Newcastle, Manchester United chưa ghi được thêm bàn thắng nào. Quỷ đỏ đã im lặng trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Kết quả này có thể phản ánh vấn đề hiện tại của HLV Solskjaer, đó là để các trụ cột thi đấu với mật độ quá dày.

4/5 - Of the five Premier League players to have played the most minutes in all competitions in 2020-21, four play for Manchester United (Maguire, Wan-Bissaka, Rashford, Fernandes). Fatigue? pic.twitter.com/jbONmdjuKV