(Ngoại hạng Anh) Đánh bại Chelsea, Leicester tạm chiếm ngôi đầu của MU

HLV Frank Lampard đã đối mặt áp lực rất lớn, bởi trước khi trận đấu với diễn ra, nhiều nguồn tin tại đã tiết lộ có thể sa thải ông nếu như phải nhận một thất bại.

Đến với King Power, huyền thoại người Anh bố trí một đội hình gồm rất nhiều ngôi sao tấn công và không có một tiền vệ trụ đúng nghĩa.

Chelsea team to face Leicester: Mendy, James, Chilwell, T Silva, Rudiger, Kovacic, Mount, Havertz, Hudson-Odoi, Pulisic, Abraham #CFC #LEICHE pic.twitter.com/HwgQDcJqKe

Thế nhưng, hàng tiền vệ thiếu tính chiến đấu của họ lại bị áp đảo bởi đội chủ nhà. Ngay phút thứ 6, Wilfried Ndidi đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Bầy Cáo sau cú dứt điểm nối ở sát mép vòng cấm.

Sau khi nhận bàn thua, Chelsea chủ động cầm bóng và đẩy cao đội hình nhưng liên tiếp gặp khó trước lối đá quyết liệt và cực kỳ tập trung của đối thủ.

Thậm chí, khung thành của Edouard Mendy còn gặp nhiều phen chao đảo trước những cú dứt điểm của James Maddison hay Jamie Vardy.

Callum Hudson-Odoi, Mason Mount và Thiago Silva cũng đã có những cơ hội để tiếp cận khung thành của Kasper Schmeichel, nhưng đều không một lần thành công.

Phút 41, Marc Albrighton chuyền vượt tuyến vào thẳng vòng cấm Chelsea, Maddison thoát xuống dứt điểm gọn gàng đánh bại Mendy, nâng cách biệt lên thành 2 bàn.

Sang hiệp hai, Chelsea chủ động cầm bóng nhưng Leicester với lối đá phòng ngự phản công sắc nét lại tạo ra số cơ hội vượt trội. Chỉ trong 8 phút từ 50 tới 57, James Justin rồi Albrighton và Youri Tielemans có cơ hội ngon ăn trước khung thành của Mendy nhưng chưa thể tận dụng.

Đến phút 68, HLV Lampard mới đưa ra những sự thay đổi trên hàng tấn công. Werner vào sân và suýt chút nữa đã mang về bàn rút ngắn cách biệt ở phút 87, sau khi dứt điểm một chạm đánh bại Schmeichel. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Timo Werner was THIS close to scoring 📏📐 pic.twitter.com/GtPhdV6klN