(Ngoại hạng Anh) Con trai Wayne Rooney ký hợp đồng với MU

Wayne Rooney là một huyền thoại trong suốt 13 năm ở . Tuyển thủ đã thi đấu hơn 500 trận cho Quỷ đỏ, ghi được tổng cộng 253 bàn thắng.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại đã cùng MU giành 16 danh hiệu, trong đó bao gồm 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 .

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn