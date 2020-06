(Ngoại hạng Anh) Cầu thủ Liverpool ăn mừng ra sao sau chức vô địch?

Các cầu thủ Liverpool chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng đầy hạnh phúc sau khi chính thức trở thành nhà tân vô địch Premier League.

Sau hơn 30 năm chờ đợi, cuối cùng đã bước lên ngôi vô địch Ngoại hạng một cách không thể thuyết phục hơn.

Thầy trò HLV Jurgen Klopp vô địch trước 7 vòng đấu và bỏ xa đội bám đuổi với khoảng cách lên tới 23 điểm. Không những vậy, Quỷ Đỏ vùng Merseyside cũng đang đứng trước cơ hội rất lớn để thiết lập kỷ lục mới của giải đấu khi kết thúc mùa bóng với hơn 100 điểm.

Với những gì đã thể hiện xuyên suốt từ đầu mùa, có thể khẳng định rằng đội chủ sân Anfield đã có một mùa giải thành công mỹ mãn và hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Ngay sau khi trở thành tân vương, toàn bộ Ban lãnh đạo, các cầu thủ và cả những người hâm mộ Lữ đoàn Đỏ đã nhanh chóng chia sẻ dấu mốc đáng nhớ này thông qua các trang mạng xã hội. Trang Twitter chính thức của Liverpool tự hào khẳng định: "Chúng tôi là nhà vô địch Ngoại hạng Anh!"

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LF) June 25, 2020

Trong khi đó, đội trưởng James Milner bày tỏ: "30 năm cho một sự chờ đợi. Hãy tận hưởng chức vô địch này! Thật vinh dự khi là một phần của đội bóng".

30 years Reds! Let’s enjoy it! 🏆 Honoured to be part of this team & this club #ynwa #champions#cantwaittocelebratetogether pic.twitter.com/wNbptyIcJw — James Milner (@JamesMilner) June 25, 2020

Hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold thì đăng tải một đoạn video truyền tải thông điệp về đội bóng với câu slogan quen thuộc của đội bóng: "You'll Never Walk Alone".

Huyền thoại Jamie Carragher cũng không quên chung vui cùng đội bóng con cưng.

Ông chủ của The Reds - John W. Henry cũng hòa chung niềm phấn khởi trên các trang mạng xã hội: "Đây là mùa giải dành cho các tín đồ của Liverpool. Một năm đáng kinh ngạc và tuyệt vời, với đỉnh cao là chức vô địch Ngoại hạng Anh đêm nay".

This was a season for the ages and for the faithful of Liverpool Football Club. It has been an incredible year of magnificent achievement culminating tonight in capturing the Premier League title. — John W. Henry (@John_W_Henry) June 25, 2020

Cựu hậu vệ của - Rio Ferdinand cũng gửi những lời chúc mừng khi đội bóng kình địch giành được chức vô địch sau hơn 30 năm chờ đợi:

"Chúc mừng Liverpool trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh. 28 chiến thắng sau 31 trận đấu, không có gì ngoài những lời khen dành cho các bạn. Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Khát khao không ngừng. Đặc biệt là sau khi để mất danh hiệu mùa trước, một mùa giải rất đáng xem. Tinh thần chiến đấu tuyệt vời!".

Huyền thoại MU cũng hài hước chia sẻ rằng anh sẽ khóa Twitter sau khi chứng kiến Liverpool lên ngôi vô địch: "Tạm biệt Twitter! Hẹn gặp lại các bạn sau vài tuần nữa."

Congrats @LFC... Premier League Champions 🏆



28 wins out of 31 games....nothing but praise for you! Thoroughly deserved.... Relentless appetite....especially losing it last season after being so good. Mentally tough! https://t.co/dYCD4Fn6MJ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 25, 2020

Trang Twitter của GOAL cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nhưng người hâm mộ Liverpool ăn mừng chức vô địch sau thời gian dài chời đợi, bên ngoài SVĐ Anfield.