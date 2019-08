Ngoại hạng Anh: Cầu thủ đột nhập phòng VAR sẽ nhận ngay... thẻ đỏ

Ban Tổ chức giải Ngoại hạng vừa đưa ra quy định mới, cho phép trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ đang thi đấu hoặc dự bị có hành vi xâm phạm phòng VAR để phàn nàn.

Phòng VAR để theo dõi các tình huống diễn ra trên sân của Ngoại hạng Anh được đặt tại Stockley Park (London). Trên lý thuyết, việc vi phạm quy định này là gần như.. không thể, ngay cả với các cầu thủ của CLB tại London.

The best new law this season is the one that states a player entering the VAR room is a straight red.



The Premier League’s VAR room is in Stockley Park, 13 miles from the nearest PL ground. Any player making it there during a game to moan about a decision deserves a medal. pic.twitter.com/cLD9hs9s48