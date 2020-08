Ngày còn ở MU, Mourinho chỉ nhận duy nhất lời khuyên này từ Sir Alex

Theo tiết lộ từ HLV Jose Mourinho, trong vòng hơn hai năm làm việc tại Manchester United, ông chỉ được Sir Alex Ferguson cho duy nhất 1 lời khuyên.

Tiếp quản chiếc ghế nóng tại vào năm 2016, huấn luyện viên Jose Mourinho đã có hơn hai mùa giải dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford và mang về 3 danh hiệu cho phòng truyền thống CLB.

Suốt quãng thời gian này, Người Đặc Biệt chỉ được huyền thoại đội bóng là cựu HLV Sir Alex Ferguson đưa ra vỏn vẹn... một lời chỉ dẫn cho công việc, dù cựu chiến lược gia người thường xuyên có mặt trong khu vực VIP cũng như khu vực hậu trường của Quỷ Đỏ.

Tiết lộ về điều mà "tiền bối" nhắn nhủ, HLV Mourinho chia sẻ trong bộ phim tài liệu All or Nothing của Hotspur:

"Sir Alex Ferguson chỉ cho tôi đúng một lời dặn dò trong suốt hai năm rưỡi làm việc cho MU, đó là: Mua Dele Alli đi!" "Tuy nhiên, việc tập luyện của Alli không quá tốt, và mọi người sẽ phải tìm một động lực thích hợp cho cậu ấy."

Cuối cùng, lời chỉ bảo từ Sir Alex không được HLV Mourinho thực hiện ở các kì chuyển nhượng. Thay vào đó, ông mang về 11 cái tên - bao gồm những ngôi sao đắt giá, trong đó có Paul Pogba, Alexis Sanchez và Romelu Lukaku.

Ở Tottenham, nhận định về việc "Dele Alli tập luyện không tốt" của Mourinho được chứng minh là không hề sai. Ngay khi vừa tiến hành công việc mới, nhà cầm quân người đã phát ngán với cầu thủ này, và còn... văng tục khi trao đổi với học trò.

"Lười đ*o chịu được! Tôi sẽ khiến cậu phát điên lên, mà cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì sự khó chịu này đi, bởi nó chỉ mang lại những điều tốt thôi!" - Mourinho mắng Alli xối xả trong buổi tập đầu tiên. "Chẳng cần biết lối sống của cậu ra sao, nhưng tôi cũng cạn lời nếu hôm nay cậu muốn làm cầu thủ giỏi, và ngày mai lại muốn đóng vai dân chơi." "Tự cậu phải biết điều chỉnh bản thân mình. Một ngày nào đó, cậu có thể sẽ hối hận vì không thể phát huy hết tiềm năng của bản thân."

Jose Mourinho được bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Tottenham vào tháng 11/2019 thay thế cho tiền nhiệm Mauricio Pochettino. Mùa giải 2019/20, ông giúp Gà Trống kết thúc Ngoại hạng ở vị trí thứ 6.