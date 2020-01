Neymar tri ân huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant sau khi ghi bàn

Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24

A post shared by ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jan 26, 2020 at 2:13pm PST