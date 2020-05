Neville 'kể tội' Tevez trong mùa thứ hai khoác áo Man United

Tiền đạo người Argentina từng gây sốc khi chuyển tới Man City vào mùa Hè 2009 nhưng cựu đội trưởng Quỷ Đỏ tiết lộ đây chưa phải điều bực mình nhất.

Gary Neville thừa nhận anh cảm thấy khó chịu với thái độ tập luyện của Carlos Tevez trong mùa giải thứ nhì của anh này tại .

Cựu đội trưởng Quỷ Đỏ nhận định đồng đội người đã bắt đầu hài lòng và không còn động lực tập luyện trong mùa giải 2008/09.

Tevez gia nhập Man United từ West Ham vào năm 2007. Liền sau đó, anh cùng CLB mới giành một chức vô địch Ngoại hạng , 1 .

Các đội khác

Ở mùa giải thứ hai, dù giành được hàng loạt thành công như bảo vệ ngôi vương giải quốc nội, đăng quang League Cup và FIFA Club World Cup, song theo Neville, Tevez đã không còn chứng tỏ được sự chuyên nghiệp cần có.

Hậu vệ người Anh nói với Sky Sports: "Điều khiến tôi khó chịu với Tevez chính là sự thiếu trách nhiệm của cậu ấy trong mùa giải thứ hai".

"Cậu ấy phải ngồi ngoài nhiều hơn để điều trị chấn thương, bắt đầu đến sân tập muộn và cho thấy sự thiếu tập trung với công việc".

"Tôi đã không thể chịu được điều này. Tôi là một cầu thủ Man United điển hình. Tôi không nghĩ về điều gì khác ngoài quyền lợi của đội bóng".

"Tôi cảm thấy thất vọng. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy không nên xử sự như thế. Tôi không có vấn đề gì với những đồng nghiệp đã chia tay Man United. Như David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Ruud van Nistelrooy chẳng hạn, đó đều là những cầu thủ rất, rất tuyệt vời".

"Bạn luôn có một cách tốt nhất để rời khỏi CLB. Tôi không cảm thấy gì khi Tevez chuyển đến Man City. Đó không phải vấn đề chính. Chuyện chỉ nằm ở những gì mà cậu ấy đã làm trong những tháng cuối ở Man United".

Tevez chia tay Quỷ Đỏ để gia nhập Man City vào mùa Hè 2009. Sau khi thương vụ hoàn tất, lãnh đạo The Citizen đã dựng một poster cỡ bự với hàng chữ "Welcome to Manchester", để chọc tức đối thủ cùng thành phố.

Sau này, Tevez còn giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng City, trước khi chuyển sang chơi cho , Shanghai Shenhua và Boca Juniors.