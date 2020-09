(Nations League) Sergio Ramos lập kỷ lục ghi bàn cho một hậu vệ

Với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước ở Nations League, Sergio Ramos trở thành cầu thủ ghi bàn tốt thứ 8 trong lịch sử ĐTQG .

Bên cạnh đó, với tổng cộng 23 lần lập công, đội trưởng cũng trở thành hậu vệ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới tính ở cấp độ đội tuyển.

🇪🇸 Sergio Ramos vs Ukraine:



61 minutes

2 goals

3 shots

3 shots on target

89 touches

79/83 (95%) passes

8/11 long balls

1 key pass

1 aerial won

6 recoveries



Clinical penalty + towering header by the #Spain captain. Best goal-scoring defender in the world.#ESPUKR #NationsLeague pic.twitter.com/Hg4oCNt2g2