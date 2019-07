Muangthong United thuê HLV thủ môn đẳng cấp World Cup cho Đặng Văn Lâm

Vào chiều 23/8 vừa qua, ông Alexandre Lopes - cựu huấn luyên viên thể lực và thủ môn của đội tuyển - đã tham gia buổi tập đầu tiên tại CLB Muangthong United. Đây là một trong cựu thành viên của BHL đội tuyển Iran tham dự World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Trong buổi luyện tập, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng thể hiện sự hứng thú khi được làm việc với thầy mới - người sẽ giúp anh nâng cao trình độ với kinh nghiệm dày dặn ở cấp độ quốc tế.

Ông Alexandre Lopes sở hữu bằng "B" huấn luyện viên thủ môn do LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấp. Vị HLV này đã có nhiều năm làm việc tại quê nhà trước khi đến với khu vực Tây Á.

Sau này, ông cùng người đồng hương Carlos Queiroz làm việc trong BHL đội tuyển Iran, và từng giúp đội bóng này vào đến Bán kết Asian Cup 2019.

Thủ thành số 1 của Iran - Alireza Beiranvand - dưới sự chỉ dạy của thành phần ban huấn luyên, trong đó có HLV Alexandre Lopes đã thi đấu rất hay trong nhiều giải đấu đã qua. Ở World Cup 2018, anh xuất sắc cản phá được cú sút 11m của Cristiano Ronaldo khi Iran đối đầu Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Bên cạnh đó, Beiranvand còn sở hữu một vũ khí lợi hại là những pha ném bóng "chuẩn không cần chỉnh" với khoảng cách rất xa.

Just wow 😳



Iran's Alireza Beiranvand with the ultimate throw!



Up to the challenge, @Alissonbecker, @edersonmoraes93, @D_DeGea? 😎 pic.twitter.com/wJNMA5MA7h