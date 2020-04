Muangthong United khẳng định Văn Lâm là thủ môn số 1 của đội bóng

Sau thời gian bị đẩy lên băng ghế dự bị, CLB Muangthong United lên tiếng khẳng định Văn Lâm vẫn là thủ môn số 1 của đội bóng.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của Muangthong United đăng tải hình ảnh các cầu thủ lên tiếng kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay chống dịch Covid-19 với khẩu hiệu "We fight as one".

Trong số đó có hình ảnh thủ môn Đặng Văn Lâm đeo khẩu trang và cầm tấm biển với nội dung: “Stay Home, Stay Safe” nhằm kêu gọi người hâm mộ ở nhà để giữ an toàn, phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Văn Lâm kêu gọi người hâm mộ ở nhà để giữ an toàn trong mùa dịch.

Đáng chú ý tại phần giới thiệu, đội bóng đã khẳng định Văn Lâm chính là thủ môn số 1 của đội bóng trong thời điểm hiện tại.

Khẳng định này của Muangthong phần nào khiến người hâm mộ yên tâm sau quãng thời gian thủ thành Việt kiều mất suất đá chính và bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Trước đó, đội chủ sân SCG cũng đã tiết lộ lý do phải ngồi dự bị và vắng mặt của thủ thành số 1 ĐT Việt Nam trong các buổi tập là do gặp phải chấn thương: "Văn Lâm đang phải tập hồi phục vì cậu ấy bị đau.”

“Lâm đã gặp chấn thương ở trận đấu đầu tiên với BG Pathum United. Đội ngũ y tế của CLB đang giúp anh ấy hồi phục 100% để trở lại sớm nhất", CLB tiết lộ.

Hiện tại, Thai League đang tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo thông báo mới nhất, giải sẽ hoãn đến tháng 4, sau đó có thông báo tiếp theo tuỳ vào tình hình bệnh dịch. Đây là cơ hội để Đặng Văn Lâm hồi phục, sẵn sàng giành lại suất bắt chính ở Muangthong United.