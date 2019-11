MU thua sốc Bournemouth, CĐV lại đồng loạt đòi sa thải HLV Solskjaer

Sau thất bại của MU trước Bournemouth trong một trận đấu đầy bế tắc, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lại một lần nữa bị CĐV đòi "tống cổ".

Vừa "thăng hoa" sau trận thắng trước tại vòng 16 đội , các cổ động viên đã bị dội một gáo nước lạnh khi chứng kiến đội nhà thua sốc trước Bournemouth ở vòng 11 Ngoại hạng .

Thất vọng với những màn trình diễn tệ hại và kết quả thất thường của đội nhà, không ít người hâm mộ MU lại lên tiếng đòi sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trận đấu vừa qua được cất lên, hàng loạt bài đăng với hashtag #OleOut (Sa thải Ole) đã xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, gây nhiều tranh cãi.

Đã có một số ý kiến cho rằng Solskjaer không phải là một huấn luyện viên đủ tài giỏi để có thể đưa MU thoát khỏi cơn khủng hoảng và trở lại cuộc đua đến các danh hiệu cao quý.

Daily reminder that Ole Gunnar Solskjaer isn't good enough and is not the man to lead Manchester United.#OleOut — Isaac Marks (@IsaacMarks00) October 30, 2019

"Hãy nhớ rằng Ole Gunnar Solskjaer không hề giỏi, và cũng chẳng phải là người phù hợp để dẫn dắt MU đâu!"

Any other club would never tolerate such dismal performances.

13 points in 11 games yet our manager's position is safe. #OLEOUT #SaudisIn #MUFC — Venkat (@venky93_) November 2, 2019

"Bất cứ đội bóng nào cũng sẽ đều không thể chấp nhận những màn trình diễn tệ hại này. 13 điểm sau 11 trận, vậy mà chiếc ghế của HLV Solskjaer thì vẫn an toàn là sao?"

#OleOut I knew this would happen , any any true Utd fan will agree with me . we lack everything that is needed in a game , we are just HOPELESS — mikeeee (@mikeeee37199181) November 2, 2019

"Bất cứ CĐV MU chân chính nào cũng sẽ đều đồng ý với tôi rằng đội bóng thiếu đi tất cả các tố chất và quả thực là quá vô vọng."

Ngoài ra, có một số khán giả còn so sánh HLV Solskjaer chẳng khác gì một... gã hề trên băng ghế chỉ đạo.

It's high time we put out a movie for Ole because right now it's glaring has no plan A talk less of a plan B #OleOut pic.twitter.com/SiY9TGis6E — Shi Fu (@OgbeniFuzzy) November 2, 2019

"Đã đến lúc chúng ta phải làm một bộ phim cho Ole rồi, vì ông ta chằng có kế hoạch A chứ đừng nói là kế hoạch B dự phòng."

"Nghề phụ: Làm HLV bóng đá. Nghề chính: Diễn hề!"

Với 13 điểm sau 11 trận, MU đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Quỷ Đỏ hiện đang bị Top 4 bỏ lại với khoảng cách 7 điểm, và đã bị - đội đầu bảng - dẫn trước tới 15 điểm.