MU thất thủ 0-1 trước Aston Villa trong ngày tân binh Van de Beek đá chính

Ở trận giao hữu với trên sân Villa Park, HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa thể tung ra đội hình mạnh nhất vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy vậy, 11 cái tên ra sân từ đầu vẫn rất chất lượng, bao gồm Dean Henderson; Diogo Dalot - Timothy Fosu-Mensah - Harry Maguire - Luke Shaw; Scott McTominay - Donny van de Beek; Marcus Rashford - Jesse Lingard - Daniel James; Odion Ighalo.

