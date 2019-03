MU sướng phát điên trên MXH sau màn lội ngược dòng trước PSG: "VARgie time!"

Với một đội hình đầy thương binh, Manchester United của HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tạo nên điều kỳ diệu ở Paris khi đánh bại PSG 3-1 để giành quyền lọt vào tứ kết Champions League mùa này.

MU tái đấu với PSG với 9 cầu thủ chấn thương và Paul Pogba bị treo giò. Thế nhưng các học trò của HLV Solskjaer đã tạo được một chiến tích kỳ vĩ không kém gì ông thầy cách đây 20 năm. Dù cầm bóng ít hơn 38% nhưng họ đã tận dụng triệt để những cơ hội có được để ghi những bàn thắng quan trọng.

Pha lập công trên chấm 11m của Marcus Rashford sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm tranh cãi từ hậu vệ Presnel Kimpembe là dấu chấm hết cho PSG. Trên MXH, CĐV không thể não giữ được bình tĩnh với màn lội ngược dòng được so sánh với trận chung kết năm 1999.

Footage from the VAR booth following @ManUtd 's controversial penalty... #PSGMUN pic.twitter.com/ej6lfSQXUZ

Hình ảnh phòng VAR sau quả penalty tranh cãi cho MU

What VAR did to PAR #PSGMUN pic.twitter.com/diLip4w8vM

VAR đã làm gì với dân Paris vậy

Ok, who had VAR penalty injury-time winner and Lukaku at centre-back in the #MUFC sweepstake?!