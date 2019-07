MU ra mắt áo sân khách CHÍNH THỨC mùa giải 2019/20: Pogba làm 'mẫu chính'

Mẫu áo đấu sân khách cho mùa giải 2019-20 của Manchester United vừa chính thức được ra mắt, với gương mặt đáng chú ý nhất trong "dàn mẫu" chính là Paul Pogba. Thậm chí, adidas còn đưa hình ảnh tiền vệ người lên đầu tiên trong bài giới thiệu trên Twitter.

Xuất hiện cùng nhà vô địch World Cup 2018 là những ngôi sao như Juan Mata (vừa ký hợp đồng mới với MU), Jesse Lingard, Marcus Rashford và Nemanja Matic. Trước đó, Pogba cũng "lên hình" trong sự kiện ra mắt áo đấu sân nhà cho mùa giải mới của MU.

Stand out.

Introducing the new 2019/20 @ManUtd Away kit, exclusively available now: https://t.co/uLOcmxKn7K#DareToCreate pic.twitter.com/NK8Q0RVkUe