MU liên tục nhận trái đắng vì lỡ 'cà khịa' Chelsea trên mạng xã hội

Ngay trước giờ bóng lăn trong trận đấu giữa và vào tối ngày 24/8, trang Twiter của Quỷ đỏ đã đăng tải dòng trạng thái đầy tính "cà khịa" đối thủ - "bại tướng" từng thua đau MU với cách biệt 4 bàn ngày mở màn Ngoại hạng mùa này.

Ban đầu, trang Twitter của MU dùng nhầm hashtag #MUNCHE - vốn được dùng cho trận gặp Chelsea đã diễn ra - để nói về cuộc đối đầu với Crystal Palace. Sau đó, người quản lý tài khoản đã sửa lại và viết thêm câu chú thích "Giá mà chúng tôi được đá với Chelsea lần nữa."

*#MUNCRY. Wish we were playing Chelsea again, though...