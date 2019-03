MU bị Wolves loại khỏi FA Cup: 'Đá như này thì đừng mơ thắng Barca'

MU đã có trận đấu tệ bậc nhất dưới thời HLV Ole Solskjaer và bị CĐV trên MXH mỉa mai khả năng có thể đánh bại Barca ở Champions League.

Với quyết tâm cao tiến vào bán kết , HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của Manchester United. Thế nhưng, các học trò của ông lại thi đấu như những kẻ mất hồn dù sắp phải đối đầu với một đội bóng cực mạnh ở là .

MU đã đón chào sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng là Jesse Lingard và Ander Herrera trong chuyến làm khách trước tại tứ kết FA Cup. Bên cạnh đó, tiền đạo Anthony Martial cũng được ra sân ngay từ đầu sau khi hồi phục chấn thương. Thế nhưng, hàng công của Quỷ đỏ thi đấu thiếu sức sống và hàng thủ là quá lơ đãng.

Kết quả, họ phải nhận hai bàn thua chóng vánh ở hiệp hai và bàn thắng phút bù giờ của Marcus Rashford là vô nghĩa. Trên MXH, nhiều CĐV bóng đá tỏ ra thất vọng với màn trình diễn này của MU và cười nhạo vào khả năng đi tiếp của họ trước một Barca đang hừng hực khí thế tại Champions League.

Man U lost to wolves using their starting XI against Barca?? pic.twitter.com/uAOb56uPTN — KD 3 (@Kd35better) 17 tháng 3, 2019

MU thua Wolves với đội hình ra sân tương tự như cuộc đối đầu trước Barca?

Man Utd: we are going to eliminate Barca



Wolves: pic.twitter.com/DHt30Wtzz1 — NEW AFRICA NATION (@iamikeopoku) 16 tháng 3, 2019

MU: Chúng ta sẽ loại Barca

Wolves:...

Solskjaer knows Barca will be watching the Wolves game so he's laying the trap with this performance pic.twitter.com/JYIZlxGT1Q — . (@Rojann10) 16 tháng 3, 2019

Solskjaer biết Barca sẽ theo dõi trận đấu giữa MU vs Wolves nên ông ấy đã đánh lừa họ bằng màn trình diễn này.

Phản ứng của CĐV Barca lúc này

Barca watching Wolves against Man Utd right now pic.twitter.com/uQAjKT4P9H — Oluwole🤘 (@Olu_Jumob) 16 tháng 3, 2019

CĐV Barca khi theo dõi Wolves đánh bại MU