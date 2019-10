MU bị 'ném đá' dữ dội vì mang... ghế sofa đến Old Trafford phục vụ CĐV

Mới đây, đã tiến hành nâng cấp một góc khán đài và cho lắp đặt chiếc ghế sofa lớn đầy tiện nghi trong chương trình có tên gọi "Seat of Dreams" (Chỗ ngồi của những giấc mơ).

Khán giả khi mua vé vào sân sẽ có cơ hội được ngồi vào chiếc ghế - ở vị trí rất đẹp - nếu trở thành người may mắn trong một cuộc bốc thăm trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, việc này lại đang phản tác dụng khi quá nhiều cổ động viên cho rằng việc đó chẳng giúp ích gì và còn khiến cho những người may mắn... dễ lăn ra ngủ hơn vì lối chơi quá nhàm chán mà Quỷ Đỏ đang thể hiện suốt thời gian qua.

Ngay khi thông tin về chương trình "Chỗ ngồi của những giấc mơ" xuất hiện, một bộ phận CĐV MU đã lập tức "ném gạch" không thương tiếc vào quyết định trên của ban lãnh đạo

The only way it could be considered a "seat of dreams" is if it's comfortable to fall asleep in given out style of football... or if you're sat next to a Saudi crown prince that's just bought the club. #GlazersOut https://t.co/RUJfeCvuIA