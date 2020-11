MU bị hacker tống tiền, dọa phơi bày bí mật chuyển nhượng

Hàng loạt tài liệu mật liên quan đến hệ thống tuyển trạch tại MU đang có nguy cơ bị phơi bày sau khi hacker tấn công hệ thống của CLB.

Theo thông tin từ Daily Mirror, sau cuộc tấn công vào hệ thống máy tính của hồi tuần trước, các tin tặc đã nắm bắt được hàng loạt tài liệu tuyệt mật liên quan đến hệ thống tuyển trạch cũng như những mục tiêu về chuyển nhượng tại CLB này.

Ở thời điểm đó, đội chủ sân Old Trafford thông báo các chuyên gia an ninh mạng đã 'chuẩn bị sẵn sàng cho một tình huống tương tự' diễn ra và chặn đứng mọi nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, hệ thống của Quỷ Đỏ vẫn 'sụp đổ' bất chấp mọi biện pháp ngăn chặn.

Các nguồn tin tại cũng cho biết rằng, kẻ xấu đã yêu cầu số tiền chuộc lên tới hàng triệu Bảng để không 'tuồn' thông tin ra ngoài.

Dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại, phía MU vẫn từ chối xác nhận rằng đội bóng đang là nạn nhân của một vụ tống tiền công nghệ cao.

Hiện tại hệ thống e-mail của Man United vẫn đang bị vô hiệu hóa để đảm bảo an toàn. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống tuyển trạch toàn cầu của CLB, và càng nghiêm trọng hơn khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông chỉ còn vài tuần nữa sẽ mở ra.

Chưa dừng lại, MU có thể đối mặt với khoản tiền phạt rất lớn từ các cơ quan chức năng, nếu dữ liệu thông tin khách hàng và CĐV bị rò rỉ.