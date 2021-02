(MU 9-0 Southampton) Bednarek: 'Martial nói đó không phải một pha phạm lỗi'

Tiếp đón Southampton trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã có chiến thắng hủy diệt 9-0, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 44 điểm sau 22 vòng đấu.

Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có phần không trọn vẹn bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài Mike Dean.

Ở phút 86, sau tình huống Jan Bednarek đẩy ngã Anthony Martial trong vòng cấm, vị trọng tài người Anh đã phải nhờ đến sự tham khảo của công nghệ VAR. Sau đó, ông quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ này, đồng thời cho Quỷ đỏ được hưởng một quả phạt đền.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng đây là quyết định sai lầm của ông Mike Dean. Trong lúc tiến về phía đường hầm, Bednarek cũng khẳng định:

"Martial said it's not a foul!"



Jan Bednarek was not happy with the decision that saw him sent off 👀 pic.twitter.com/GxhGv8ncu1