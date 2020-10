(MU 5-0 RB Leipzig) Ghi hat-trick, Rashford tạo nên kỷ lục mới tại cúp C1

Mới đây, ngôi sao hiện đang khoác áo , Marcus Rashford đã lập kỷ lục về thời gian ghi hat-trick tại , sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong trận đấu giữa MU và diễn ra vào rạng sáng nay (29/10), đội chủ sân Old Trafford đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 5-0. Trong đó, chân sút sinh năm 1997 đã đóng góp tới 3 bàn thắng, sau khi vào sân thay Mason Greenwood ở phút thứ 63.

Theo thống kê của Opta, Rashford trở thành cầu thủ thứ năm lập hat-trick sau khi vào sân từ băng ghế dự bị tại Champions League, sau Kylian Mbappe, Walter Pandiani, Joseba Llorente và Uwe Rosler. Tiền đạo người chỉ mất 27 phút để ghi 3 bàn, phá kỷ lục được Mbappe tạo nên trước đó (38 phút).



Theo đó, chân sút 22 tuổi cũng san bằng thành tích với HLV Ole Gunnar Solskjaer để trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Quỷ Đỏ ghi được 3 bàn mà không ra sân từ đầu. Khi còn là cầu thủ, nhà cầm quân người Na Uy tạo nên kỳ tích này trong trận gặp tại Ngoại hạng Anh vào tháng 2/1999.

3 - Marcus Rashford is only the second Man Utd player to score a hat-trick as a substitute after Ole Gunnar Solskjaer versus Nottingham Forest in February 1999 in the Premier League. Super. pic.twitter.com/DVEfo9HHZw