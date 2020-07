Vào phút thứ 90 trận đấu giữa và , Kyle Walker-Peters và Brandon Williams đã có một tình huống tranh chấp trên không rất quyết liệt, khiến cả hai nằm gục xuống sân trong đau đớn.

Ít phút sau, trong khi Kyle Walker-Peters vẫn có thể đứng dậy thi đấu bình thường, hậu vệ của MU lại phải nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên y tế. Máu chảy rất nhiều ở đầu Williams, khiến anh không thể tiếp tục trận đấu.

Đây được xem là một điều đáng tiếc với cá nhân hậu vệ trẻ này cũng như Manchester United, bởi Williams chính là một trong bốn cầu thủ đã được HLV Ole Solskjaer tung vào sân ở hiệp 2.

thay thế cho chính Luke Shaw, người trước đó cũng đã gặp vấn đề ở cổ chân sau một tình huống nỗ lực căng ngang vào trong bất thành.

A second change of the evening from the #MUFC bench, as @LukeShaw23 makes way for Brandon Williams 🔄#MUNSOU pic.twitter.com/XOxZt5gTyc