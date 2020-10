(MU 1-6 Tottenham) CĐV Quỷ Đỏ dò hỏi khả năng Cavani đá... trung vệ thay Maguire

Quá chán nản vì hàng thủ chơi tệ nhưng MU không mua thêm trung vệ nào, các CĐV bắt đầu tìm kiếm hy vọng từ... tiền đạo tân binh Cavani.

Suốt thời gian qua, hàng phòng ngự của đã trình diễn phong độ yếu kém, với đỉnh điểm là ở thất bại 1-6 trước tại vòng 4 Ngoại hạng .

Dù vậy, Ban lãnh đạo đội bóng lại không nghiêm túc quan tâm tới bất cứ một trung vệ nào, trong bối cảnh phiên chợ Hè chuẩn bị đóng lại.

Thay vào đó, họ dành nhiều tiền hơn để nâng cấp hàng tấn công, khi Edinson Cavani chuẩn bị cập bến với mức đãi ngộ và phí lót tay khổng lồ.

Quá chán nản, nhiều CĐV thậm chí đã bắt đầu dò hỏi về khả năng đá... trung vệ của tiền đạo người , nhằm thay thế Harry Maguire nơi hậu tuyến.

Liệu Cavani có thể đá trung vệ không nhỉ? Chắc chắn anh ta sẽ chơi tốt hơn Maguire đấy.

Any chance Edison Cavani can play Centre Back? He’d be better than Maguire — Alfie W-P Differ (@AlfiePotten) October 4, 2020

Anh ta phản ứng chậm chạp, không biết lãnh đạo hay tranh đấu. Thế nhưng vẫn được khen mãi.

Nếu Cavani đá trung vệ thì sao? Ít nhất thì anh ấy sẽ biết rõ những gì đang diễn ra xung quanh, hơn là Maguire.

cavani at centre back? He’d be more aware in the area than Maguire — Carl_H ⚽️ (@CarlH_THFC77) October 4, 2020

Telles, Sancho và Cavani sẽ chẳng ngăn được Maguire và Lindelof mắc những sai lầm. Thế quái nào chúng ta lại không tìm mua trung vệ suốt thời gian qua cơ chứ.

Telles Sancho and Cavani won’t stop Maguire and lindelofs mistakes how have we gone into this season without even coming close to signing a centre back. — Dan... (@DaaanEvs) October 4, 2020

Tôi còn chẳng buồn quan tâm với Cavani, khi mà chúng ta chẳng có một hàng thủ tử tế... MU cần Telles và một trung vệ mới, chứ tôi sẽ chẳng sống nổi hết mùa này nếu Maguire cứ tiếp tục ra sân.