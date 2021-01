MU 0-2 Man City: Thầy trò Pep Guardiola tiến gần đến danh hiệu!

Tường thuật trực tiếp trận derby thành Manchester giữa MU và Man City trong khuôn khổ bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2020/21.

Diễn biến trận đấu:

HẾT GIỜ!!!! Man City giành quyền vào chung kết cúp Liên đoàn gặp !

83' VÀOOOOOOOOOO!!! Man City được hưởng quả phạt góc. Bóng đi trúng vị trí của Wan-Bissaka và cầu thủ này đánh đầu phá bóng vào đúng vị trí của Fernandinho. Tiền vệ người dứt điểm từ tuyến hai nâng tỉ số lên 2-0.

69' Fred nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi không đáng có với Gundogan.

76' McTominay rời sân nhường chỗ cho Mason Greenwood.

75' Martial ngã trong vòng cấm và trọng tài Atkinson cho MU phát bóng lên. Dias đã rất tức giận khi anh cho rằng Martial cố ý ngã để kiếm penalty.

65' Fernandes thực hiện phạt góc, bóng tìm đến Maguire và trung vệ người Anh đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

62' MU để mất bóng ở giữa sân khá nguy hiểm, tạo cơ hội cho Mahrez đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút khá hiểm hóc nhưng thủ môn Henderson đã bay người cản phá xuất sắc.

58' Cancelo tạt bóng khá căng vào vòng cấm, Foden rất nỗ lực đón bóng nhưng không kịp.

50' VÀOOOOOOOOOOOOOO!!! Man City được hưởng một quá phạt bên phía cánh trái. Foden đã treo bóng vào trog vòng cấm cho John Stones băng vào dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ môn Henderson. Tỉ số được mở cho The Citizens!

47' Fernandinho nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Paul Pogba gần đường biên trái.

Hiệp 1 kết thúc! Hai đội cầm chân nhau với tỉ số hòa 0-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

34' McTominay tung cú sút xa từ cự ly 25 mét bằng chân phải nhưng bóng đi vọt xà.

32' Shaw treo bóng cho Rashford thoát xuống, tuy nhiên anh tiếp bóng không thuận lợi nên cú sút không tạo ra nhiều nguy heiemr với Steffen.

25' KHÔNG VÀO!!!! Zinchenko chuyền cho Foden băng xuống, tung cút sút xỏ háng Henderson để ghi bàn tuy nhiên một lần nữa lỗi việt vị khiến bàn thắng không được công nhận.

13' NGUY HIỂM!!! De Bruyne thực hiện cú sút bằng chân phải về phía góc xa đánh bại thủ môn Henderson nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

9' McTominay định tung cú sút từ xa nhưng sau đó chuyền cho Fernandes dứt điểm từ cự ly 20m đưa bóng về góc xa. Tuy nhiên Steffen đã di chuyển rất nhanh và kịp bay người đấm bóng.

5' Foden căng ngang cho Gundogan dứt điểm cận thành tung lưới MU tuy nhiên bàn thắng cũng không được công nhận do lỗi việt vị.

2' Nhận đường chọc khe của Martial, Rashford băng xuống dứt điểm trúng vị trí của thủ môn Steffen. Bóng bật vào chân Stones và bay vào lưới. Tuy nhiên may mắn cho City rằng Rashford đã rơi vào thế việt vị.

1' Trận đấu bắt đầu!!!

Đội hình ra sân chính thức:

Man Utd: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Martial, Rashford.

Man City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling

---

Thông tin trước trận:

---

Đội hình dự kiến:

MU: Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Fernandes; Martial, Rashford

Man City: Steffen; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Fernandinho, Guendogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Aguero