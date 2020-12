Mourinho quyết liệt bảo vệ học trò sau sai lầm khiến Totenham thua trận

Serge Aurier mắc lỗi dẫn đến quả 11m của Leicester City cuối hiệp một. Dù vậy, hậu vệ này vẫn được HLV Mourinho 'châm chước'.

Ở cuộc đối đầu với , phải đón nhận quả 11m sau tình huống phạm lỗi không đáng có.

Trong tình huống diễn ra tại phút bù giờ hiệp một, Serge Aurier bất ngờ phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm, dù cầu thủ bên phía Leicester nhận bóng sát vạch 16m50 trong tư thế quay lưng và hoàn toàn không tạo ra bất cứ nguy hiểm nào lên khung thành của Hugo Lloris.

Ngay lập tức, đã có không ít ý kiến chỉ trích pha bóng quá 'thô' của cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Nhiều cổ động viên lập tức đưa ra dẫn chứng về việc HLV Mourinho có thể 'nổi đóa' do từng đặt vấn đề rằng Aurier "dễ có nguy cơ bị VAR thổi penalty vớ vẩn" - như điều nhà cầm quân này từng tiết lộ trong bộ phim tài liệu mang tên All or Nothing của Tottenham.

Dẫu vậy, trong cuộc họp báo sau trận, bản thân Người Đặc Biệt lại hết mực bảo vệ học trò và thậm chí, ông còn lên tiếng... dằn mặt một số cầu thủ khác trong đội khi Spurs hứng chịu thất bại thứ hai liên tiếp.

"Đây chỉ là sai lầm nho nhỏ, chứ không phải khoảnh khắc điên rồ nào. Phải thừa nhận rằng các cầu thủ phải biết vị trí của mình khi đang đứng trong vòng cấm, đồng thời nhận ra đối phương có tạo ra nguy hiểm gì hay không. Tuy nhiên, bạn cũng phải hiểu đó chỉ là phút giây sai lầm mà thôi." "Tôi hiểu rõ các cầu thủ của mình chơi ra sao. Serge đã thi đấu rất hay trước và ngày hôm nay, cậu ấy lại mắc lỗi. Nhưng sẽ là không công bằng nếu cho rằng đó là tình huống khiến chúng tôi đánh mất 3 điểm. Bởi lẽ, vẫn còn có những cầu thủ khác thể hiện thái độ thi đấu mà tôi chẳng thể ưa nổi."

Thất bại trước Leicester với tỉ số 0-2, Tottenham đã để chính đối thủ này vượt mặt và giành lấy ngôi nhì bảng.

Ngoài ra, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác là cùng đều có kết quả thắng lợi ở vòng đấu này, khiến thầy trò HLV Jose Mouinho tạm thời tụt xuống vị trí thứ 5.