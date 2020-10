Mourinho hé lộ bí quyết giúp Son Heung-min & Kane hợp thành bộ đôi sát thủ

Son Heung-min và Harry Kane vừa một lần nữa thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc, khi phối hợp ghi bàn thắng duy nhất giúp đánh bại với tỷ số 1-0 trong trận đấu vừa diễn ra rạng sáng 27/10.

Bộ đôi này đã phối hợp ghi tổng cộng 29 bàn thắng ở Ngoại hạng , chỉ còn kém 7 pha lập công so với thành tích của 2 huyền thoại là Frank Lampard và Didier Drogba.

Duos with most goal/assist combinations in Premier League history:



1️⃣ Lampard & Drogba: 36

2️⃣ Son & Kane: 29

3️⃣ Henry & Pires: 29

4️⃣ Silva & Aguero: 29 pic.twitter.com/G1NwIMneZb