Mọi hi vọng giải cứu cầu thủ Ngoại hạng Anh bị rơi máy bay đang dần hết

Emiliano Sala, tiền đạo tân binh của CLB Cardiff tại giải Ngoại hạng Anh là một trong hai người có mặt trên chiếc phi cơ Piper Malibu mất tích tại eo biển Manche khi bay từ Nantes (Pháp) sang Cardiff.

Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã được tiến hành sau khi chiếc máy Piper Malibu mất dấu khỏi radar gần ngọn hải đăng Casquets, quần đảo Eo biển (Channel Islands). Cảnh sát biển đã cử 2 máy bay trực thăng và tàu thuyền tìm kiếm nhưng hiện chưa có dấu hiệu nào do thời tiết xấu.

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 tháng 1, 2019