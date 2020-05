vẫn đang tiến từng bước trong kế hoạch đưa bóng đá trở lại vào ngày 11/6. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến khả quan, toàn bộ thành viên của các đội bóng có thể tập chung với nhau từ tuần sau.

vừa có buổi tập đầu tiên với số lượng người trong nhóm được nâng từ 10 lên 14 người, nhờ những quyết định nới lỏng hạn chế trong mùa dịch COVID-19 của Chính phủ .

Trong buổi tập mới đây nhất, Lionel Messi đã gây nhiều chú ý với một diện mạo mới: Râu quai nón được cạo đi, còn mái tóc được nuôi dài hơn thường lệ - có thể là do siêu sao người vẫn chưa thể tới tiệm cắt tóc.

Trang Twitter của đội bóng cho rằng kiểu tóc của Messi lấy cảm hứng từ phong cách của chính anh vào năm 2015.

Một người hâm mộ bình luận: "Messi nhìn giống như vừa trở lại sau một năm cách ly vậy. Nhưng dù sao tôi cũng không phàn nàn về điều này."

📸 - Is it me or does Messi look like he went a few years back in time this quarantine? Not complaining though. pic.twitter.com/58LKQDtD8g