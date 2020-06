Messi thiết lập kỷ lục ghi bàn chưa từng có tại La Liga

Rạng sáng 14/6 (giờ ), có chuyến làm khách trước Real Mallorca trong khuôn khổ vòng 28 , sau 3 tháng tạm nghỉ vì đại dịch COVID-19.

Sau khi Arturo Vidal mở tỷ số ngay ở phút thứ 2, Lionel Messi đã có liên tiếp 2 pha kiến tạo cho Martin Braithwaite và Jordi Alba để nâng cách biệt lên thành 3 bàn. Ở những phút bù giờ cuối cùng, siêu sao người đích thân lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca.

Messi has become the first player to score 20+ goals in 12 straight La Liga seasons 🙌 ⚽#MallorcaBarca pic.twitter.com/rBWNTuiP9h