Messi 'đấu tố' cầu thủ Barca ngay trên xe buýt sau thất bại ở Cúp Nhà Vua

AS cho biết, sau thất bại 1-2 trước , Lionel Messi phải tổ chức một cuộc họp khẩn ngay trên xe buýt về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Barcelona - giữa những cầu thủ chủ chốt của , trong đó bao gồm Luis Suarez và Gerard Pique.

Theo lời kể của một số nhân chứng, cuộc "đấu tố" nội bộ trở nên gay gắt tới mức khi xe buýt đã tới sân bay, Messi vẫn tiếp tục tranh luận khiến những người khác phải chờ ở bên ngoài tới 10 phút.

