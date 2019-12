Memphis Depay tức giận, rượt đuổi CĐV nhà vì biểu ngữ xúc phạm đồng đội

Ở lượt trận thứ 6 vòng bảng UEFA , đã buộc đối thủ chia điểm trong trận hòa 2-2 trên sân Groupama - qua đó giành tấm vé vào vòng knock-out. Dù giành được kết quả có lợi song một số CĐV đội bóng nước lại tỏ ra không mấy hài lòng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một CĐV Lyon đã chạy vào sân và giơ biểu ngữ với hình ảnh một con lừa cùng dòng chữ "Marcelo hãy cút khỏi CLB đi", nhắm vào hậu vệ người - Marcelo Guedes Filho. Lập tức, tiền đạo Memphis Depay đã nổi nóng và suýt chút nữa lao vào "ăn thua đủ" với kẻ quá khích này.

