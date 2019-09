Rạng sáng nay (8/9), Nemanja Matic và Cristiano Ronaldo đã đối đầu nhau ở trận đấu giữa hai đội tuyển và trong khuôn khổ Vòng loại EURO 2020.

Ronaldo và Matic có mối quan hệ rất tốt dù cả hai chưa từng là đồng đội của nhau. Hồi tháng 4/2018, siêu sao người Bồ Đào Nha từng làm riêng một video để tặng cho con trai của Matic, sau khi xem clip cậu nhóc này ăn mừng giống mình.

Không bỏ lỡ cơ hội gặp mặt ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, tiền vệ của đã giúp cho con trai của mình được gặp mặt thần tượng Ronaldo sau trận đấu. Matic đứng chờ trước phòng thay đồ của ĐT Bồ Đào Nha rồi tận tay chụp hình cho hai cậu "quý tử" với Ronaldo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha rất vui vẻ đập tay và xoa đầu hai fan nhí của mình. Sau đó, Ronaldo bắt tay, khoác vai rồi chào tạm biệt Matic.

Nemanja Matic waited with his kids after Serbia’s defeat to Portugal so they could meet their idol Cristiano Ronaldo 🤗 pic.twitter.com/KP1EAWAAyV