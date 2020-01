Manchester United đã 'bạo chi' ra sao để có được Bruno Fernandes?

Chỉ ít giờ trước, trang chủ thông báo, CLB đã đạt được thỏa thuận trong việc chiêu mộ Bruno Fernandes từ CP.

Tiền vệ 25 tuổi hiện trên đường tới Manchester nhằm thực hiện kiểm tra y tế, trước khi chính thức ký kết hợp đồng.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.



The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.



A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1