Man Utd 3-0 Derby County: Đêm diễn của Ighalo!

Rạng sáng nay, 6/3, có chuyến làm khách tới sân của trong khuôn khổ trận đấu muộn nhất Vòng 5 .

Ngay khi tiếng còi khai cuộc còn chưa cất lên, NHM Quỷ Đỏ không ngừng hâm nóng các góc sân Pride Park bằng những lời ca tri ân huyền thoại Wayner Rooney.

Phút thứ 10, chủ nhà có lần đầu lên tiếng với cú sút xa chệch cột dọc của Louie Sibley. Chỉ hơn 5' sau, chính tiền vệ 18 tuổi mang về quả đá phạt cho Rooney thực hiện. Chân sút 34 tuổi khéo léo đưa bóng về góc gần, nhưng vẫn chưa thể đánh bại được Sergio Romero.

Sau 30' bóng lăn, Man Utd dần vào guồng. Phút 33, Odion Ighalo ra chân quyết đoán sau đường chọc khe từ Scott McTominay. Dù đối mặt với thủ môn Kelle Roos, nhưng tiền đạo người lại để cơ hội trôi qua.

Tuy vậy, ngay phút 34, Man Utd mở tỷ số sau tình huống volley bất ngờ của Luke Shaw. Bóng tìm tới góc chết cầu môn Derby sau khi đập lưng Jesse Lingard đổi hướng.

Khi hiệp 1 chuẩn bị bước vào khoảng thời gian bù giờ, Shaw căng ngang mẫu mực giúp Ighalo dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt cho Quỷ Đỏ.

Nắm lợi thế với 2 bàn thắng sau 45' đầu, HLV Ole Gunnar Solskjaer sớm rút chủ công Bruno Fernandes ra sân nhằm dưỡng sức cho trận Derby Manchester vào cuối tuần.

🗣 Odion Ighalo:



"As long as my team-mates believe in me, the boss believes in me and the fans believe in me, just have to keep going. I don't care what anyone says."#FACup pic.twitter.com/MgWQEM7sTF