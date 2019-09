Man City trở thành đội bóng đầu tiên có giá trị đội hình cán mốc 1 tỷ Euro

Trung tâm nghiên cứu Thể thao quốc tế (CIES) mới công bố bảng xếp hạng những đội bóng có giá trị đội hình cao nhất thế giới. - đương kim vô địch Premier League trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất có tổng giá trị đội hình cán mốc 1 tỷ Euro.

Với những bản hợp đồng đắt giá trong mùa Hè 2019 như Rodrigo (Rodri), Joao Cancelo và những ngôi sao sẵn có, nửa xanh thành Manchester hiện giờ có giá trị đội hình là 1,014 tỷ Euro.

Đứng ở vị trí thứ 2 là với giá trị đội hình 913 triệu Euro và vị trí thứ 3 thuộc về với đội hình trị giá 902 triệu Euro.

Hai vị trí còn lại trong top 5 là (751 triệu Euro) và (719 triệu Euro).

Ngoài ra, còn 3 đội bóng của Premier League đứng trong top 10 là (số 7 - 639 triệu Euro), (số 8 - 561 triệu Euro) và (số 10 - 498 triệu Euro). - đội bóng của siêu sao Lionel Messi thì xếp hạng 6 với giá trị đội hình là 697 triệu Euro.

