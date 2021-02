HẾT GIỜ!!! Man City giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1, qua đó nối dài mạch toàn thắng lên con số 20, đồng thời xây chắc ngôi đầu bảng với 62 điểm.

90+4' Lingard treo bóng lên cho Diop đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

68' VÀOOOOOO!! Đường chuyền của Mahrez đã mở ra khoảng trống cho John Stones và hậu vệ này đã dứt điểm tung lưới thủ thành Randolph trong vòng vây của West Ham.

58' De Bruyne đi bóng từ phần sân nhà, khéo léo vượt qua hậu vệ của West Ham rồi tung ra đường chuyền cắt ngang khung thành, đáng tiếc không có cầu thủ Man City nào xuất hiện trong vòng cấm.

46' Hiệp 2 bắt đầu!!

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Trái ngược với màn trình diễn đáng lo của Man City, West Ham cho thấy lối chơi khó chịu và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

43' VÀOOOOOO!!! Aguero để mất bóng nguy hiểm khiến Man City phải trả giá đắt. Từ phía cánh phải, Lingard dứt điểm không thành nhưng vô tình tạo ra đường chuyền thuận lợi cho Antonio tung cú sút cận thành gỡ hòa cho đội khách.

39' NGUY HIỂM!!! Từ một pha tấn công nhanh, Lingard băng xuống bên cánh phải và tạt bóng vào trung lộ cho Antonio xoay sở và dứt điểm rất nhanh. Thủ môn Ederson đã bị đánh bại nhưng bóng lại đập cột dọc đáng tiếc.

30' VÀOOOOOOOO!!! Đường tạt bóng từ cánh phải của De Bruyne tìm đến Ruben Dias trong vòng cấm, trung vệ này đánh đầu hiểm hóc ở cự ly gần để mở tỉ số.

18' Lingard có đường chuyền thuận lợi cho Antonio và Soucek lần lượt đánh đầu trong vòng cấm. Thủ môn Ederson lao ra truy cản và ngã xuống, bóng lập bập trước khung thành trống, nhưng không có cầu thủ West Ham nào có mặt để chạm bóng.

13' De Bruyne có pha đột phá trong vòng cấm và cố gắng tạo cơ hội cho Torres tuy nhiên Soucek và Rice đã có mặt để giải nguy.

1' Trận đấu bắt đầu!!

Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Torres, Aguero

