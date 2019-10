Maguire trở thành chủ đề gây cười trong ngày măng băng thủ quân MU

Trong lần hiếm hoi mang băng thủ quân khi làm khách ở Partizan Belgrade trong khuôn khổ rạng sáng (25/10), Harry Maguire dường như chưa quen với các công việc của người thủ lĩnh.

Sau khi chụp hình cùng toàn đội, thay vì làm thủ tục chọn sân cùng tổ trọng tài và đồng nghiệp đội bạn, hậu vệ 26 tuổi lại nhanh nhảu... lao ra sân khởi động.

Mãi đến khi trọng tài chính gọi "Harry, Harry", anh chàng mới sực nhớ và quay lại hoàn tất nốt thủ tục tung đồng xu, chọn sân.

"MAGUIRE!" "HARRY!"



On his first appearance in European competition, Harry Maguire captains Man Utd...



And he forgot to stick around for the coin toss 😂 pic.twitter.com/eanTEx0ccM