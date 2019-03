Mặc áo... MU, Balotelli quyết tâm "chọc ngoáy" đối thủ PSG

Để "xát muối" vào nỗi đau của đối thủ PSG, tiền đạo Mario Balotelli đã mang đến sân một chiếc áo MU với dự định... "khoe hàng" nếu ghi bàn.

Theo tiết lộ từ những nguồn tin tại , tiền đạo Mario Balotelli đã mặc thêm một chiếc áo của CLB Manchester United, với dự định sẽ "khoe hàng" trong pha ăn mừng nếu anh ghi bàn cho trong chuyến làm khách trước đối thủ PSG ở tuần vừa qua.

Đây không phải lần đầu tiên chân sút người Italia nghĩ ra một "trò dị" khi ăn mừng. Năm 2011, Ngựa chứng đã từng khoe chiếc áo có dòng chữ "Why Always Me" (Sao cứ phải là tôi) khi sút tung lưới MU trong chiến thắng cách biệt 6-1.

Tuy nhiên, khi Balotelli chưa kịp thể hiện, thủ thành Steve Mandanda bên phía Marseille đã phải nhận thẻ đỏ và Balotelli lập tức bị thay ra để nhường chỗ cho một người gác đền khác là Yohann Pele.

Trong trận đấu này, PSG đã giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và cú đúp đến từ Angel Di Maria. Marseille chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 46 nhờ công của tiền đạo Valere Germain.