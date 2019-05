Mặc áo Mkhitaryan, fan Arsenal bị cảnh sát chặn đầu trước cửa SVĐ

Ngay trước thềm trận chung kết UEFA Europa League, một số cổ động viên Arsenal hành quân đến thành phố Baku đã bị cảnh sát "sờ gáy". Những người này mang trên mình chiếc áo đấu số 7 của tiền vệ Henrikh Mkhitaryan - người không thể thi đấu vì lí do ngoài chuyên môn, do căng thẳng về mặt chính trị giữa quê hương Armenia của anh và Azerbaijan - nơi đăng cai tổ chức trận đấu.

Cảnh sát đã hỏi thăm nhóm cổ động viên nói trên trong vài phút, trước khi nhận chỉ thị về việc để họ tiếp tục cuộc hành trình.

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L