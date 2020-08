(Lyon 0-3 Bayern) Gnabry chói sáng, fan Arsenal nguyện bỏ 'tiền túi' cầu xin trở lại

Solo đẳng cấp rồi ghi tuyệt phẩm vào lưới , Serge Gnabry đưa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18 tại trận bán kết .

Ngay sau đó, rất nhiều CĐV đã lên tiếng chào mời ngôi sao người Đức này trở lại Emirates.

Sau đây là một số dòng tweet tiêu biểu được The Sun thu thập:

You’re welcome back at the Emirates anytime, mate. @SergeGnabry .

Things I would do to have our starboy back😭