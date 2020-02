Lý do bất ngờ khiến ĐT Indonesia thua đậm đội mới thăng hạng Liga 1

HLV Shin tiết lộ đã cho cầu thủ Indonesia đá... tự do đúng nghĩa để dễ quan sát khả năng của từng người, và đây là lí do đội thua đậm Persita.

Theo tiết lộ từ Bola, chỉ có 6 trong tổng số 34 cầu thủ được gọi tập trung ĐTQG Indonesia ở đợt tập trung vừa qua, thực sự do HLV Shin Tae-yong chọn lựa. Còn lại đều là các phương án do đội ngũ trợ lý, do ông Indra Sjafri đứng đầu, đề xuất. Họ được chọn ra từ danh sách sơ bộ lên tới 75 người.

Bốn trong số 6 cái tên kể trên là Muhammad Adi Satrio, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan Ali và Irfan Jauhari. Tất cả đều từng làm việc với HLV Shin tại U19 Indonesia trong chuyến tập huấn ở tháng 1/2020.

Hai người còn lại là Asep Berlian và Koko Ari Araya, được ông thầy người "chấm duyệt" sau màn thể hiện tại Đông Java Governor Cup 2020.

Nói về quyết định gọi các cầu thủ U19 vào ĐTQG, HLV Shin Tae-yong lý giải:

"Thành thật mà nói, khả năng của 4 cầu thủ U19 chưa đủ tốt so với yêu cầu của đội tuyển QG. Dù vậy, ở , họ đã cho thấy khả năng của mình".

"Sự xuất hiện của những cầu thủ này là nhằm chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2021 (Indonesia đăng cai tổ chức). Tôi muốn giúp họ tiến bộ hơn".

HLV Shin Tae-yong chỉ mới đến Indonesia trong 2 tháng và cần sự trợ giúp từ đội ngũ trợ lý bản địa trong việc lựa chọn nhân sự

Ở trận giao hữu với Persita Tangerang mới đây, ĐT Indonesia thi đấu không theo bất kì chiến thuật nào. Hay nói cách khác, ban huấn luyện chủ động để toàn đội chơi... tự do. Hệ quả là Indonesia đã thua đậm đối thủ vừa thăng hạng Liga 1 với tỷ số 1-4, khiến nhiều người không hài lòng.

Tuy nhiên, theo HLV Shin Tae-yong, điều này đã nằm trong dự tính và ông muốn tìm hiểu khả năng của các nhân tố thông qua trận đấu "tự do" kể trên.

"Đợt hội quân vừa rồi rất có ý nghĩa với tôi. Các trợ lý đã giúp tôi lên danh sách sơ bộ 75 cầu thủ. Sau khi thảo luận, chúng tôi rút gọn còn 34 cái tên.

Thông qua chuyến tập huấn, tôi đã biết rõ hơn về khả năng của từng cầu thủ và đồng thời nhìn được những điểm mạnh hoặc yếu của họ", ông Shin nói.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Indonesia đang xếp cuối bảng G với 0 điểm sau 5 lượt trận. Vào các ngày 26/3 và 31/3 sắp tới, họ sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan trên sân khách và tiếp đón ở sân nhà.