Lượt về Chung kết AFF Cup 2018 đạt rating CỰC KHỦNG tại Hàn Quốc

Với sức nóng từ AFF Cup 2018, người dân Hàn Quốc đã liên tục cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo và thiết lập một kỉ lục của truyền hình.

Tối 15/12, khi trận chung kết AFF Cup 2018 diễn ra, toàn bộ người dân Việt Nam đều hướng về máy thu hình để theo dõi cuộc so tài của các học trò HLV Park Hang-seo và đối thủ Malaysia. Không chỉ có người hâm mộ nước ta, rất nhiều khán giả tại Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến trận đấu này trên kênh của đài truyền hình SBS.

Theo thông báo từ trước khi bóng lăn, đài SBS đã tạm dừng phát sóng bộ phim Fates & Furies để nhường chỗ cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình.

Thống kê từ Nielsel cho thấy rating (thống kê lượng khán giả theo dõi) của đài đã đạt con số kỷ lục là 18,1%, có thời điểm cao nhất lên tới 25,3%. Đây là rating kỷ lục đối với một chương trình thể thao tại Hàn Quốc. Ngoài ra, trận chung kết lượt về cũng được đồng thời phát sóng trên kênh SBS Sport (truyền hình trả phí) có mức rating là 3,8%.

Trước đó, đài SBS cũng đã phát sóng trận chung kết lượt đi nhưng chỉ trên kênh SBS Sport và cũng đạt lượt xem cao. Trong trận lượt về đài SBS có sự chuẩn bị tỉ mỉ với 2 bình luận viên là người dẫn chương trình thể thao nổi tiếng Bae Sung Jae và Jang Ji Hyun.

Sau khi trận đấu kết thúc, thông tin về trận chung kết cũng lọt top chủ đề trên trang chủ Naver với hơn 8.000 lượt like. Khán giả Hàn Quốc để lại nhiều bình luận chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chiếu cùng khung giờ với trận chung kết AFF Cup, bộ phim Memories of the Alhambra của Hyun Bin và Park Shin Hye giảm mạnh rating từ 8,2% xuống còn 6,8%, Priest cũng gặp phải vấn đề tương tự khi chỉ còn 1,7%, giảm 0,6% so với tập trước.