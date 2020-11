'Lord' Bendtner tiết lộ sự thật SỐC về nạn hút thuốc trong giới cầu thủ

Từng có nhiều năm chinh chiến ở các CLB nổi tiếng tại châu Âu như , hay , tiền đạo Nicklas Bendtner khẳng định bản thân không còn quá xa lạ với những chuyện bí mật trong hậu trường của làng bóng đá.

Phát biểu trong chương trình của đài BBC, 'Lord' Bendtner khẳng định một trong những vấn nạn nhức nhối nhất của giới cầu thủ là việc nghiện thuốc lá diễn ra tại khắp những đội bóng mà anh đã từng kinh qua.

Thậm chí, trong mùa giải 2012-13 khi thi đấu cho Juve theo dạng cho mượn, Bendter còn phát hiện điều này xuất hiện ở những người tưởng chừng như chuyên nghiệp nhất như Andrea Pirlo hay Gianluigi Buffon.

