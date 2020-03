Lo ngại Covid-19, Klopp phũ phàng từ chối đề nghị bắt tay của fan Liverpool

Trong thời điểm bước ra từ đường hầm sân Anfield ở cuộc đối đầu giữa và vào rạng sáng nay (12/3), huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nhận được đề nghị bắt tay từ một số CĐV trên khán đài.

Tuy nhiên nhà cầm quân 52 tuổi đã khiến các fan có phen "tẽn tò" khi chẳng những từ chối mà còn buông lời mắng mỏ những người này. Điều này xuất hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường tại châu Âu.

"F*cking idiots!" 🤬



Nothing makes Jurgen Klopp angrier than the coronavirus 😡



Here he berates Liverpool fans for getting high fives from his #LFC players 🤯 #UCL pic.twitter.com/phM92WiJLy