Liverpool vs Chelsea: VAR lại bị chỉ trích là "vô dụng", trọng tài nữ cũng bị vạ lây

Trong trận Siêu cúp châu Âu, lần đầu tiên tổ trọng tài toàn nữ được chỉ định làm nhiệm vụ và trọng tài chính, bà Stephanie Frappart đã hoàn thành tương đối xuất săc công việc trên sân.

Tuy vậy, các khán giả theo dõi vẫn có những điểm phàn nàn, đặc biệt là ở tình huống thủ thành Adrian bên phía bị thổi phạt dẫn đến bàn gỡ hòa của . Trong tình huống đó, các video quay chậm cho thấy Adrian chưa có tác động đến Tommy Abraham, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quả 11m.

Bà Frappart đã không sử dụng đến sự trợ giúp của tổ trọng tài video (VAR) vì dường như không nhận được tín hiệu liên lạc. Đây chính là cơ sở để nhiều người phàn nàn về chất lượng và sự hiệu quả từ hệ thống này.

While that is true, and I agree with you, she did point to the spot. Mistanke or not, its not clear and obvious.