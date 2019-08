Trong trận Siêu cúp châu Âu - UEFA Super Cup giữa Liverpool và Chelsea vừa diễn ra rạng sáng nay (15/8), đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard đã thất bại trên chấm 11m khi tiền đạo Tammy Abraham đá hỏng ở loạt sút quyết định.

Đáng chú ý, ở lần gần nhất có mặt tại Super Cup, đội bóng thành London cũng đã để thua trong loạt đá luân lưu cùng với một kịch bản tương tự. Đối với Abraham, anh còn phải chịu đựng sự 'xát muối' đến từ các cổ động viên Liverpool khi bị 'đào mộ' với bài đăng từ nửa thập kỉ trước trên MXH Twitter.

Năm 2014, khi chứng kiến cảnh Liverpool tuột mất chức vô địch Ngoại hạng với bước ngoặt là thất bại trước Chelsea (cũng là lò đào tạo của Abraham), cầu thủ này đã đăng tải dòng trạng thái an ủi đội bóng vùng Merseyside: "Xin lỗi Liverpool... Tưởng như rất gần mà cuối cùng lại quá xa"

Và rồi, ngay khi trận Siêu cúp châu Âu kết thúc, nhiều CĐV Lữ đoàn Đỏ đã lập tức tìm ra bài đăng nói trên, và bình luận có phần 'chọc ngoáy' chân sút này.

You guys were so close too fella 😂😂😂😂