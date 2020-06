Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh, CĐV ca ngợi Pulisic là... 'điệp viên' của Klopp

Christian Pulisic là người có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong trận đấu vừa qua khi giúp Chelesa "ngáng đường" Man City để Liverpool vô địch NHA.

Trong trận đấu giữa và vào rạng sáng 26/6, Christian Pulisic đã có màn trình diễn vô cùng tuyệt vời khi là người mở tỉ số, đồng thời liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm lên khung thành của Ederson Moraes trong suốt 90 phút của thời gian thi đấu chính thức.

Với việc The Blues giành chiến thắng 2-1, cuộc đua đến chức vô địch đã chính thức khép lại khi khoảng cách mà tạo ra đã lên tới 23 điểm khi giải chỉ còn 7 vòng đấu. Chiếc cúp Ngoại hạng 2019/2020 đã chính thức về tay HLV Jurgen Klopp cùng các học trò sau trận vưa qua.

Trên MXH, nhiều cổ động viên Lữ đoàn Đỏ ngoài việc ăn mừng đã nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến Pulisic và đồng thời gọi anh là... điệp viên của HLV Klopp, khi đóng vai kẻ ngáng đường vĩ đại trước Man City.

Liver-pulisic. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 25, 2020

Cựu tiền đạo Gary Lineker gọi cầu thủ người Mỹ là "Liver-pulisic" nhờ màn trình diễn xứng đáng điểm 10 vừa qua

Trong khi đó, trang Twitter của Borussia Dortmund lại khẳng định như họ đã... biết trước ngày này sẽ đến. HLV Jurgen Klopp chính là người đã mang Pulisic về Dortmund vào năm 2015.

Letting Chelsea get Pulisic so he can secure the title for us pic.twitter.com/g6mJECJZDY — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) June 25, 2020

Một CĐV Liverpool cho biết: "Rõ là HLV Klopp đã 'thả' cho Chelsea mua Pulisic để cậu ấy mang về chức vô địch cho chúng ta."

JÜRGEN KLOPP MASTERCLASS. Started off pulisic’s career in Germany, declined signing him for Liverpool so that he could go to Chelsea for this exact moment — PL CHAMP19NS (@bubbIxs) June 25, 2020

"Jurgen Klopp tính cả rồi! Ông ấy đào tạo Pulisic ở Dortmund, nhưng không mang về Liverpool để cùng Chelesa 'hái quả' vào lúc này!

It would appear that Benjamin Mendy has been rewatching David Luiz’ performance at the Etihad a bit too much. — Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) June 25, 2020

Và bên cạnh đó, một số CĐV cũng không quên... chê Benjamin Mendy vì hàng loạt sai lầm trong phòng ngự: "Có vẻ như Mendy đã trót học theo David Luiz hơi nhiều!"

Với sự giúp đỡ của Chelsea, Liverpool cũng trở thành đội vô địch Ngoại hạng Anh sớm nhất khi lên ngôi trước 7 vòng đấu, phá kỉ lục do (mùa 2000/01) và Manchester City (mùa 2017/18) đang đồng nắm giữ trước đó.