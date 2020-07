Cựu thần Liverpool: Mọi ông lớn Ngoại hạng Anh đều muốn có Henderson!

Cựu danh thủ người Anh không ngần ngại dành những lời "có cánh" cho hai ngôi sao của Liverpool, Virgil van Dijk và Jordan Henderson.

Năm 2018, chiêu mộ thành công trung vệ Virgil van Dijk với mức giá "khổng lồ" lên tới 84,7 triệu Euro trong sự hoài nghi của các CĐV. Nhưng ngay lập tức, trung vệ người đã chứng minh được giá trị của mình tại Anfield.

Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1991 đang là một trong những trụ cột không thể thay thế trong đội hình của Quỷ Đỏ cùng Merseyside . góp công lớn vào những thành tích cao mà The Reds đạt được trong những mùa giải vừa qua.

Chứng kiến những màn trình diễn đầy thuyết phục của Van Dijk, cựu trung vệ nổi danh một thời của Liverpool, Phil Thompson hết lời ca ngợi tài năng của hậu bối. Ông nhấn mạnh: "Cậu ấy thật sự chuyên nghiệp!".

"Cậu ấy luôn đặt mục tiêu ra sân là sẽ giành chiến thắng. Và cậu ấy đã làm rất tốt để giúp đội bóng thực hiện mục tiêu đó", cựu đội trưởng của The Reds chia sẻ trên The Gary Newbon Sport Show on Punching TV.

Không chỉ dành lời khen cho trung vệ này, cựu cầu thủ còn chia sẻ vệ đội trưởng Jordan Henderson:

"Cậu ấy không sở hữu những kỹ năng đỉnh cao như những người đội trưởng khác, chẳng hạn như Steven Gerrard nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình".

"Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một đội trưởng tuyệt vời. Cậu ấy là mẫu thủ lĩnh mà nhiều đội bóng, thậm chí là 'Big Six' đều muốn có", Thompson tán dương Henderson.